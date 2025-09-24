Aslıhan Malbora’dan Çağatay Ulusoy’a Romantik Doğum Günü Sürprizi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 35’inci yaşına girdi. Doğum gününde en özel kutlama ise sevgilisi ve meslektaşı Aslıhan Malbora’dan geldi. Güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı romantik bir videoyla Ulusoy’un yeni yaşını kutladı.

Sosyal Medyada Sürpriz Paylaşım

Bir süredir aşk yaşayan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bu kez Aslıhan Malbora’nın paylaşımı gündem oldu. Malbora, sevgilisini araba kullanırken çektiği kısa bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek romantik bir kutlama yaptı.

Hayranlardan Yoğun İlgi

Çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranlar, Malbora’nın romantik jestini beğeni yağmuruna tuttu. Paylaşımın ardından ikilinin ilişkisine dair yorumlar arttı. Çoğu takipçi, “Çok yakışıyorsunuz” ve “En güzel hediye aşk” gibi yorumlar yaptı.

Çağatay Ulusoy 35 Yaşında

Başarılı projeleriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, 35. yaşını hem sevgilisinin sürpriziyle hem de sevenlerinden gelen tebrik mesajlarıyla kutladı. Aslıhan Malbora’nın paylaştığı bu özel an, çiftin ilişkilerini sosyal medyada nadir de olsa gözler önüne sermesiyle dikkat çekti.