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Aslıhan Gürbüz'ün yanağındaki şişlik dikkat çekti! 'O senelerdir var'

Son olarak 'Hazine' adlı yapımda yer alan oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde yanağındaki şişlik dikkat çekti. Ünlü isim, bir takipçisinin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Aslıhan Gürbüz'ün yanağındaki şişlik dikkat çekti! 'O senelerdir var'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2023 08:41

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 699 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe fotoğraflarını yayınlayan Gürbüz, yanağındaki şişlikle gündeme geldi.

Endişelenen bir takipçisi, “Yanağına ne oldu?” diye sorunca Gürbüz; “Aşkım o senelerdir var, estetik cerrahi ile aldırmam lazım korkuyorum” diyerek açıklık getirdi.

Başka bir takipçisi ise “Filmlerde hep saçlarınla örtmen peki” diyerek oyuncunun bu şişkinliği gizlediğini iddia etti. Ünlü isim bu yoruma da, “Yoo, örtmek için hiçbir çabam olmadı” cevabını verdi.

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