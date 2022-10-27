Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan aşk pozları!

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan yeni fotoğraflar geldi.





Gürbüz ile denizde poz veren Hacıoğlu, paylaşımını 'Al sevgilim' şarkısıyla paylaştı. Hacıoğlu'na kayıtsız kalmayan Gürbüz ise bu kareyi, kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Yol arkadaşım" diyerek yayınladı.



Ardından bir paylaşım da kendi yapan Aslıhan Gürbüz, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'yla yazın çektiği selfieyi paylaştı. Ünlü çiftin aşk pozlarına binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzelsiniz", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.