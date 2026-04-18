Aslıhan Güner ve Mert Kılıç’tan Müjdeli Haber: “Bebek İstiyoruz!”

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, kendisi gibi sektörün tanınan isimlerinden olan eşi Mert Kılıç ile sürdürdüğü mutlu evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2013 yılında dünyaevine giren çift, uzun süredir kamuoyunda merak edilen çocuk sahibi olma süreci ve haklarındaki ilginç iddialar hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Özellikle menajerlerinin çocuk yapmalarına izin vermediği yönündeki söylentiler, ikilinin açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Menajer İddialarına Esprili Yanıt

Magazin gündemini uzun süre meşgul eden "menajer engeli" iddiaları, Aslıhan Güner tarafından kesin bir dille yalanlandı. Bu durumun aslında geçmişte yapılmış bir şakadan ibaret olduğunu belirten başarılı oyuncu, asıl sebebin iş yoğunluğu olduğunu ifade etti. Çift, evliliklerinin ilk altı yılında farklı şehirlerdeki setlerde çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Mert Kılıç, haftada sadece bir gün görüşebildikleri yoğun bir tempoda olduklarını ve planlamaların tamamen profesyonel hayata göre şekillendiğini vurguladı.

"Artık Çocuk İçin Hazırız"

Bebek özlemi çeken hayranlarına müjdeli haberi veren Aslıhan Güner, eşiyle birlikte artık ebeveyn olmaya hazır olduklarını açıkladı. "Şu anda istiyoruz" diyen Güner, bu konuda herhangi bir kısıtlama veya engel kalmadığını belirtti. Süreci tamamen doğal akışına bıraktıklarını söyleyen ünlü oyuncu, bu güzel haberi Allah nasip ederse sevinçle karşılayacaklarını sözlerine ekledi. Çiftin bu samimi çıkışı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İlk Görüşte Aşk ve Sektörel Tesadüfler

İkilinin tanışma hikayesi, bir askeri dizi projesinin setine dayanıyor. Aslıhan Güner, yüze yakın erkeğin bulunduğu karakol sahnesi çekilirken sete ilk adım attığında yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Tek kadın oyuncu olarak girdiği o ortamda Mert Kılıç ile göz göze geldiği anı hiç unutamadığını ifade eden sanatçı, o gün başlayan bağın bugün güçlü bir evliliğe dönüştüğünü söyledi.

Mert Kılıç ise yıllar sonra gelen bir itirafla, Aslıhan Güner’i projeye partner olarak aslında kendisinin seçtiğini açıkladı. Yapımcı tarafından sunulan seçenekler arasından direkt Güner’i tercih ettiğini belirten Kılıç, eşinin görsel güzelliğine olan hayranlığını da her fırsatta dile getirdiğini vurguladı. Evlilikten uzak duran iki isim olarak "büyük konuşmanın bedelini" mutlu bir yuva ile ödediklerini söyleyen çift, örnek beraberlikleriyle takdir toplamaya devam ediyor.