Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'tan 13. Yılda Romantizm Patlaması!

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çifti evliliklerinde tam 13 yılı geride bıraktı. Zaten uzun süredir gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam bir evlilik sürdüren çift bu özel günü sosyal medyada paylaştıkları romantik bir video ile kutladı.

Aşkları 2013’ten Beri Devam Ediyor

İkili 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. O günden bu yana da hem kariyerleri hem özel hayatlarıyla zaman zaman gündeme geliyorlar. Ama genel olarak ilişkilerini daha sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.

Bu da onların uzun yıllardır örnek gösterilen çiftlerden biri olmasını sağlıyor.

Sosyal Medyada Romantik Kutlama

Aslıhan Güner evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eşine özel bir video hazırladı. Bu videoda birlikte çekilmiş romantik karelere yer verdi ve 13 yıllık yolculuklarını kısa bir özet gibi takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımın altına “13. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun” notunu düşmeleri de takipçilerden büyük ilgi gördü.

“Doğru İnsanla Hayat Cennete Döner” Sözü

Aslıhan Güner daha önce yaptığı bir röportajda evlilikle ilgili dikkat çeken sözler söylemişti. Ona göre doğru insanla birlikte olunduğunda evlilik gerçekten çok güzel bir şeye dönüşebiliyor. Yanlış bir seçimde ise tam tersi bir durum yaşanabileceğini ifade etmişti. Bu sözleri de aslında çiftin ilişkisine bakışını özetler nitelikteydi.

Çocuk Açıklamaları da Gündem Olmuştu

Çift zaman zaman çocuk konusuyla da gündeme geliyor. Hakkında çıkan “menajerler izin vermediği için çocuk yapmıyorlar” iddialarına ikisi de açıklık getirmişti. Bu durumun tamamen şehirler arası çalışma temposundan kaynaklandığını planlama yüzünden geciktiğini söylemişlerdi.

Ayrıca artık çocuk sahibi olmaya hazır olduklarını da açıkça ifade ettiler. Evliliklerinin 13. yılı paylaşımı sonrası sosyal medyada çiftin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçileri hem ilişkilerinin uzun ömürlü olmasını hem de mutluluklarının devam etmesini diledi.