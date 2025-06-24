Aslıhan Güner ve Mert Kılıç Yaz Sezonunu Antalya’da Açtı

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç, yaz sezonunu Antalya’da karşıladı. Ünlü çift, romantik tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Tatilleri boyunca doğanın ve denizin tadını çıkaran ikili, mutluluklarıyla hayranlarından beğeni topladı.

Aslıhan Güner’in Tatil Kareleri Sosyal Medyada Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Başarılı oyuncu, tatil boyunca enerjisi ve pozitif haliyle dikkat çekti. Aslıhan Güner, fit görünümüyle de sosyal medya kullanıcılarından övgü aldı. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu, doğallığı ve zarif tarzıyla beğeni topladı. Paylaştığı her kare kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü Çift Tatilin Tadını Çıkardı

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, tatillerinde birlikte geçirdikleri romantik anları ölümsüzleştirdi. Çiftin samimi ve neşeli halleri sosyal medyada ilgi gördü. Hayranları, ikilinin uyumunu ve mutluluğunu övgü dolu sözlerle dile getirdi. Yaz sezonunun enerjisini yansıtan bu tatil, çiftin hayranları için de ilham kaynağı oldu.