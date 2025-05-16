Aslı Enver’den Lahmacun Tepkisi: “Ben O Paraları Vermem!”

Ünlü oyuncu Aslı Enver, tatil bölgelerinde servis edilen astronomik fiyatlı lahmacunlarla ilgili net konuştu. “Ben o paraları vermem” diyen Enver, bu yaz da gündeme gelen fahiş fiyatlara karşı tepkisini dile getirdi.

“2 Bin 500 TL Olmuş mu?”

Bebek’te arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere takılan Aslı Enver, gazetecilerle sohbet etti. Yaz tatili planları ve annelik süreci hakkında soruları yanıtlayan oyuncu, lahmacun fiyatlarının 2.500 TL'ye kadar çıkmasına büyük şaşkınlıkla yaklaştı. Gülerek, “Ben vermem o paraları. 2 bin 500 TL olmuş mu?” diyerek isyanını dile getirdi.

“Elay Artık Birey Oldu”

Anne olduktan sonra hayatının büyük ölçüde değiştiğini belirten Enver, kızı Elay ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. “Kızımı büyütmeye devam ediyorum. Çok keyifli bir süreç. Elay artık birey oldu. Ben ondan, o da benden bir şeyler öğreniyor,” dedi.

Aynı zamanda iş görüşmelerine devam ettiğini söyleyen Enver, “Ufak ufak yine çalışıyorum. Proje görüşmelerim var ama şu an bir şey net değil. Yeni bir hayat tarzı diyelim,” şeklinde konuştu.

“Biz Özgür Bir Çiftiz”

Yaz planları hakkında konuşan oyuncu, “Biz biraz özgür bir çiftiz. Anlık kararlarla tatil planları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten çok net konuşamıyorum,” diyerek gülümsetti.