Aslı Enver ekranlara dönüyor! İşte o açıklama

Aslı Enver kızı Elay'a hamile kaldıktan sonra oyunculuğa ara vermişti. Kızını kucağına aldıktan sonra tüm vaktini onunla geçiren Aslı Enver'in ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olmuştu. Aslı Enver'in minik kızı Elay 10 aylık oldu. Önceki akşam Levent'teki bir etkinlikte görüntülenen Aslı Enver ekrana döneceğinin müjdesini verdi.



Güzel oyuncu, "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, bende öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" diye konuştu.