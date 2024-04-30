Aslı Enver ekranlara dönüyor! İşte o açıklama

Anne olduktan sonra bir süre mesleğe ara veren Aslı Enver verdiği son röportajda ekranlara dönüş sinyalleri verdi. İşte güzel oyuncunun o açıklamaları...

Aslı Enver ekranlara dönüyor! İşte o açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-04-2024 18:43

Aslı Enver kızı Elay'a hamile kaldıktan sonra oyunculuğa ara vermişti. Kızını kucağına aldıktan sonra tüm vaktini onunla geçiren Aslı Enver'in ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olmuştu. Aslı Enver'in minik kızı Elay 10 aylık oldu. Önceki akşam Levent'teki bir etkinlikte görüntülenen Aslı Enver ekrana döneceğinin müjdesini verdi.

Güzel oyuncu, "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, bende öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" diye konuştu.

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