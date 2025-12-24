Aslı Enver: "Anne Olmak Hayatı Farklı Bir Yerden Okumamı Sağladı"

Annelik molasının ardından setlere hızlı bir dönüş yapan Aslı Enver, InStyle Türkiye dergisinin 10. yıl özel ve 200. sayısı için objektif karşısına geçti. 41 yaşındaki güzel oyuncu, kızı Elay ile değişen hayatını ve yeni farkındalıklarını samimiyetle paylaştı.

"Annelik Bana Yavaşlamayı Öğretti"

Kızı Elay’ın hayatına girişiyle birlikte önceliklerinin değiştiğini belirten Enver, modern insanın en büyük sorunu olan "her şeye yetişme" çabasından nasıl sıyrıldığını anlattı:

"Annelik bana yavaşlamayı öğretti. Her şeyi yetiştirmeye çalışırken insan kendi kendini çok yorabiliyor. Elay bana daha anda kalmayı ve daha çok şükretmeyi hatırlatıyor. Onunla birlikte kendi çocuk tarafımı, yaratıcılığımı yeniden keşfettim."

"Her Şey Aynı Anda Olmak Zorunda Değil"

Son birkaç yılın kendisi için oldukça öğretici geçtiğini vurgulayan başarılı oyuncu, içsel yolculuğuna dair şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

Öncelikler: "Kendi hızımı, doğrularımı ve ritmimi buldum. En büyük büyüme alanım; 'her şey aynı anda olmak zorunda değil'i kabul etmek oldu."

Farkındalık: "İşimde ve özel hayatımda kendimi daha iyi duyduğum, sınırlarımı ve ihtiyaçlarımı daha net gördüğüm bir dönemdeyim."

Yeni Dünya: "Dünya artık daha büyük değil, daha küçük ama daha anlamlı."

Setlere Çifte Proje ile Döndü

Verdiği arayı iki iddialı projeyle sonlandıran Aslı Enver, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Oyuncu, "Enfes Bir Akşam" filmi ve "Ayna" dizisiyle oyunculuk kariyerindeki yeni dönemini başlattı.