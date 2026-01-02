Aslı Bekiroğlu’ndan Korkunç İtiraf: "Bağırsağımı Kestiler!"

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık durumu nasıl? Miyom ameliyatında bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu'ndan şok açıklamalar: "Bacağımı kesip içeri koyacaklar." Ünlü oyuncunun zorlu ameliyat süreci...

Aslı Bekiroğlu’ndan Korkunç İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2026 12:36

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde hakkında çıkan "kilo aldı" eleştirilerine, herkesin kanını donduran bir sağlık mücadelesiyle yanıt verdi. Basit bir miyom ameliyatı için masaya yatan Bekiroğlu'nun, skandal bir doktor hatası zinciri nedeniyle hayatının kabusa döndüğü ortaya çıktı.

Basit Ameliyat Skandalla Bitti: 7 Santimlik Kesik

Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Bekiroğlu, yaşadığı tıbbi facianın detaylarını ilk kez paylaştı. Rahmindeki miyomu aldırmak isterken bağırsağının yanlışlıkla 7 santimetre kesildiğini belirten ünlü oyuncu, bu hatanın peş peşe gelen operasyonları tetiklediğini anlattı:

"Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Bir hafta sonra sızıntı olduğu için tekrar ameliyata alındım. Arada dikmişler ama sızıntı yapmış."

"Bacağımı Kesip İçeri Koyacaklar"

Ekim ayında vücudundaki boşluğu kapatmak için kas dokusunun taşındığını ancak bu işlemin de tutmadığını belirten oyuncu, önündeki ürkütücü süreci şu sözlerle aktardı:

  • "Tam tutmadı, şimdi bacağımı kesip içeri koyacaklar. Ocak ve Mart-Nisan aylarında iki ameliyat daha olacağım."

  •  "Karnımda stoma poşeti var, fıtığım patladı. Bu yüzden sürekli korseyle geziyorum."

"Hamile misin?" Diyenlere İlaçlı Yanıt

Ameliyatlar ve kullanılan ağır ilaçlar nedeniyle kilo aldığını söyleyen Bekiroğlu, dış görünüşü üzerinden yapılan acımasız yorumlara isyan etti:

"Herkes 'Kilo mu aldın, hamile misin?' diyor. Evet kilo aldım çünkü hayvan gibi ilaç kullanıyorum. Bu süreç hem bedenimi hem psikolojimi çok yordu."

