Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: "Eleştirsinler, Bana Ne Ya!"

Sayısız projede yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, rol aldığı bir dijital platform dizisindeki iç çamaşırlı görüntüleri nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Gündem olan sahneler hakkında sessizliğini bozan Bekiroğlu, gelen tepkilere oldukça net bir yanıt verdi.

"Sevişme Yok, Mayolu Gibi Duruyorum"

Tepkilere aldırmadığını dile getiren Aslı Bekiroğlu, sahnelerin doğallığını ve profesyonel yaklaşımını vurguladı:

"Eleştirsinler, bana ne ya! Yönetmenim ne derse onu yaptım. O da iş, sonuçta sevişme yok. Adamlar bana da çullanmıyor! Mayolu gibi duruyorum zaten, normal bir sahne" açıklamasını yaptı.

"Sınırınız Yok Mu?" Sorusuna Yanıt

Muhabirlerin, kariyerindeki sınırları olup olmadığına dair yönelttiği "Sınırınız yok mu?" sorusuna ise Bekiroğlu şöyle cevap verdi:

"Sevişmemeyi düşünüyorum ama büyük konuşmayayım."

Komşularını O Tanıştırmış

Özel hayatına dair de bir itirafta bulunan Aslı Bekiroğlu, aynı mahallede oturan yakın arkadaşları Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'ın yeni başlayan aşklarının mimarı olduğunu söyledi: