Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap: "Eleştirsinler, Bana Ne Ya!"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir platform dizisindeki iç çamaşırlı sahneleri nedeniyle gelen tepkilere "Bana ne ya! Yönetmenim ne derse onu yaptım" diyerek sert çıktı. Bekiroğlu, ayrıca Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ı kendisinin tanıştırdığını açıkladı.

Aslı Bekiroğlu'ndan İç Çamaşırlı Sahnelere Sert Cevap:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2025 15:41

Sayısız projede yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, rol aldığı bir dijital platform dizisindeki iç çamaşırlı görüntüleri nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Gündem olan sahneler hakkında sessizliğini bozan Bekiroğlu, gelen tepkilere oldukça net bir yanıt verdi.

"Sevişme Yok, Mayolu Gibi Duruyorum"

Tepkilere aldırmadığını dile getiren Aslı Bekiroğlu, sahnelerin doğallığını ve profesyonel yaklaşımını vurguladı:

"Eleştirsinler, bana ne ya! Yönetmenim ne derse onu yaptım. O da iş, sonuçta sevişme yok. Adamlar bana da çullanmıyor! Mayolu gibi duruyorum zaten, normal bir sahne" açıklamasını yaptı.

"Sınırınız Yok Mu?" Sorusuna Yanıt

Muhabirlerin, kariyerindeki sınırları olup olmadığına dair yönelttiği "Sınırınız yok mu?" sorusuna ise Bekiroğlu şöyle cevap verdi:

"Sevişmemeyi düşünüyorum ama büyük konuşmayayım."

Komşularını O Tanıştırmış

Özel hayatına dair de bir itirafta bulunan Aslı Bekiroğlu, aynı mahallede oturan yakın arkadaşları Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'ın yeni başlayan aşklarının mimarı olduğunu söyledi:

"İkisi de benim komşum. Onları ben tanıştırdım" ifadelerini kullandı.

 

Benzer Haberler
Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: Hadise'den Deprem Şarkısı İtirafı: "Egolar İzin Vermedi"
Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı
Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: Oya Başar 10 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: "Levent Kırca Ölmek İstedi"
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij Gizlice Evlenmiş! Bebekleri Sofia Doğmadan Önce Sade Tören
Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev Hande Erçel Londra'ya Yerleşiyor İddiası! Yeni İlişkisi ve 200 Milyon TL'lik Ev
Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: Nurgül Yeşilçay Köy Hayatına Övgüler Yağdırdı: "Bütün Kötü Enerjiler Tükeniyor!"
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"