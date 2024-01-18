Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Aslı Bekiroğlu oyunculuktan şarkılığı geçiş yapıyor. 6 sene konservatuvar okuduğunu söyleyen Bekiroğlu, 'Sesime güveniyorum' diyerek iddiasını ortaya koydu. İşte detaylar..

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te yeniden objektiflere takıldı. Köpekleriyle dolaşan ünlü isim, gazetecilere yönelik "Ana yüreği" ifadesiyle köpeklerine olan sevgisini dile getirdi.

Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasına taşıma arzusunu belirten Aslı Bekiroğlu, müzik yapma isteğini ortaya koydu. Kendi sesine güvenen Bekiroğlu, şunları söyledi:

"Şarkı yazıp söylemek istiyorum. Sesime güveniyorum, 6 sene konservatuvar okudum. Kendi yazdığım şarkı sözleri var. Henüz bestelenmedi, duruyorlar. Arkadaşlarım arasında geceleri söylüyorum."

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