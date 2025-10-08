Aslı Bekiroğlu: “Bana Erkek Sormayın!”

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, ilk kez tiyatro sahnesine adım atmaya hazırlanıyor. Yeni oyunu “Sil Baştan”ın prömiyeri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, hem tiyatro heyecanını hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla gündem oldu.

İlk Tiyatro Heyecanı

Ünlü oyuncu, uzun süredir merakla beklenen “Sil Baştan” adlı tiyatro oyununda rol alacak. İlk kez sahne deneyimi yaşayacak olan Bekiroğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İki aydır prova yapıyoruz. Hayatımı bu oyuna göre planladım. Sahneye layık olmayı umuyorum. Seyirciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum ama elim ayağım titriyor. Tiyatro, diziye göre çok daha zor bir alan. Umarım altından kalkabilirim.”

“Bana Erkek Sormayın”

Geçtiğimiz ay rapçi Uğurcan Günay ile olan üç aylık ilişkisini noktalayan Bekiroğlu, özel hayatına dair yöneltilen sorulara ise kısa ama net bir yanıt verdi. Muhabirlerin “Yeni bir aşk var mı?” sorusu üzerine ünlü oyuncu, “Bana erkek sormayın” diyerek konuyu kapattı.

Tüm Enerjisini Oyuna Verdi

Tiyatroya yoğun şekilde hazırlanan Aslı Bekiroğlu, son dönemde tüm enerjisini sahneye yönelttiğini belirtti. Oyuncu, “Bu benim için yepyeni bir sayfa. Tiyatroda izleyiciyle birebir temas var. Bu da çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Sempatik tavırlarıyla her zaman dikkat çeken Bekiroğlu’nun yeni oyunu “Sil Baştan”, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak.