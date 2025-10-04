Aslı Bekiroğlu: “Aşka Mola Verdım, Şimdi Sadece İş Var”

Aslı Bekiroğlu Yeni Tiyatro Oyunu İçin Gün Sayıyor

Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Oyuncu, yeni projesinin heyecanını basın mensuplarıyla paylaştı. Arabasını beklerken soruları yanıtlayan Bekiroğlu, “Tiyatro provasına gidiyorum, yeni başladığım bir iş bu. Henüz seyirciyle buluşmadık ama çok heyecanlıyım. Şimdi arabamı bekliyorum” dedi.

Güzel oyuncu, detay vermekten kaçınsa da tiyatro oyununa dair ipuçları verdi. “Bahsedemiyorum, sürpriz olsun. 15 Ekim’de ilk oyunumuz var, sizleri de bekliyoruz” sözleriyle hayranlarını davet etti.

“Aşka Mola Verdım” Dedi

Özel hayatına dair sorular yöneltilince Aslı Bekiroğlu, samimi ama net bir açıklama yaptı. “Şimdilik iş var, aşka mola verdim. Bir süre sadece işlerime odaklanacağım” diyerek özel hayatını ikinci plana attığını belirtti. Ardından aracına binerek uzaklaştı.

Yakın zamanda rapçi Uğurcan Günay ile ilişkisini sonlandıran Bekiroğlu’nun bu açıklaması, “kalbini dinlendirme dönemi” olarak yorumlandı. Oyuncu, sosyal medyada paylaştığı pozitif mesajlarla da yeni döneminde kariyerine odaklandığını gösteriyor.

Aslı Bekiroğlu’ndan Yeni Dönem Mesajı

Son dönemlerde hem televizyon hem de dijital projelerdeki performansıyla dikkat çeken Bekiroğlu, bu kez tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşacak. Hayranları ise oyuncunun yeni oyununu ve sahne performansını merakla bekliyor.

Aslı Bekiroğlu’nun “aşka mola” açıklaması, sevenleri tarafından “kendini yeniden keşfetme dönemi” olarak yorumlandı. Başarılı oyuncunun yoğun temposu ve yeni projesiyle önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.