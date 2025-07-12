Aslı Bekiroğlu Aşka Geldi! Çeşme’de Romantik Tatil

Aslı Bekiroğlu, rap’çi sevgilisi Uğurcan Günay ile Çeşme’de tatilde. Çiftin samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Bekiroğlu Aşka Geldi! Çeşme’de Romantik Tatil
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2025 10:26

Aslı Bekiroğlu, yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Ünlü oyuncu, rap’çi sevgilisi Uğurcan Günay ile birlikte Çeşme’de romantik bir tatil geçiriyor. İkilinin samimi halleri objektiflere yansıdı.

Yeni Aşkıyla Tatilin Tadını Çıkarıyor

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile yollarını ayıran Aslı Bekiroğlu, kalbini uzun süredir rap müzikle ilgilenen Uğurcan Günay’a kaptırdı. Magazin dünyasında sürpriz bir ilişkiye imza atan çift, birlikte ilk kez Çeşme’de görüntülendi. Tatil için Aya Yorgi Koyu’nu tercih eden ikili, aşklarını gözler önüne serdi.

Şezlongda Aşk, Denizde Serinlik

Gün boyu birlikte vakit geçiren çift, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için denize girmeden önce şezlongda samimi anlar yaşadı. Kameralara yakalanan görüntülerde Aslı Bekiroğlu ve Uğurcan Günay’ın öpüştüğü anlar dikkat çekti. Tatilin keyfini çıkaran çift, ilişkilerini doğal ve rahat bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

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