Aşkını Duyurdu! Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı Dudak Dudağa!

'Hudutsuz Sevda' dizisinin sevilen oyuncusu Hayal Köseoğlu, yeni aşkını duyurdu! Oyuncu, dizi setinde tanıştığı Ersoy Nezir Çınarlı ile ilişkisini Instagram'da paylaştığı dudak dudağa pozlarla ilan etti.

Set Aşkı Gerçek Oldu

'Hudutsuz Sevda' dizisinde 'Damla Leto' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, ekran macerasına yeni bir aşk hikayesi ekledi. Oyuncunun, dizi setinde Ersoy Nezir Çınarlı ile yakınlaştığı ve arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü öne sürülmüştü.

Aşk Pozuna Takipçilerden Yorum Yağdı

Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle dudak dudağa pozlar paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler, ikilinin uyumuna övgüler dizdi. Bazı hayranlar çifte mutluluk dilerken, bazıları da ilişkinin uzun soluklu olup olmayacağını merak etti.

Hayal Köseoğlu'nun Başarılı Kariyeri

Oyunculuk kariyerine 'Mahallenin Muhtarları' dizisiyle başlayan Hayal Köseoğlu, 'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Mucize Doktor' ve 'Mahkum' gibi pek çok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak, 'Hudutsuz Sevda' dizisinde canlandırdığı 'Damla Leto' karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Yeni Aşk, Yeni Dönem!

İkilinin ilişkisinin geleceği merak konusu olurken, Hayal Köseoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da dikkatle takip ediliyor. Şu ana kadar ikiliden ilişkilerine dair resmi bir açıklama gelmedi.