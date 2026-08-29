Sıla Türkoğlu ve Sevgilisi Ata Ayyıldız'dan Nişan Pozu

Oyuncu Sıla Türkoğlu ile işletmeci Ata Ayyıldız aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Çiftin mutlu karelerine tebrik mesajı yağdı.

Sıla Türkoğlu ve Sevgilisi Ata Ayyıldız'dan Nişan Pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 20:11

Televizyon ekranlarının başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile hayatını birleştirme yolunda adımı attı. Beraberliklerini magazin dünyasında samimi ve dengeli bir çizgide sürdüren ünlü çift evlilik kararlarını nişan yüzükleriyle taçlandırdı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları neşeli karelerle bu özel günü duyuran ikili hayranlarına büyük bir mutluluk yaşattı.

Aile Arasında Sade Bir Tören

Yalnızca yakın aile fertlerinin ve en samimi dostlarının katıldığı organizasyon sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Gösterişten uzak, geleneksel ritüellere uygun bir davet hazırlayan genç çift karşılıklı söz vererek nişan yüzüklerini parmaklarına taktı. Bu unutulmaz anları ölümsüzleştiren fotoğrafları ortak bir paylaşımla takipçilerine aktaran aşıklar gönderinin altına resmi nişan tarihini not düştü. Sade şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Geçen Yıl Gelen Sürpriz Teklif

İkilinin ilişkisi geçtiğimiz yıl atılan romantik bir adımla evlilik yoluna girmişti. Ata Ayyıldız, sevgilisine organize ettiği özel bir anla evlilik teklifinde bulunmuş ve Türkoğlu’ndan olumlu yanıt almıştı. Aradan geçen zaman zarfında hazırlıklarını titizlikle yürüten ikili birlikteliklerini ailelerinin huzurunda resmiyete döktü. Özel hayatlarındaki uyumla takdir toplayan çift şimdilerde yaklaşan düğün seremonisi için planlar yapıyor.

Sanat Dünyasından Destek Yağdı

Nişan fotoğraflarının sosyal medya hesaplarında yayınlanmasıyla birlikte sanat ve dizi sektöründen çok sayıda ünlü isim gönderiye akın etti. Oyuncu arkadaşları Buçe Buse Kahraman ile Eylül Tumbar paylaşıma samimi tebrik notları bıraktı. Ekranların tanınan simalarından Yılmaz Kunt, Furkan Kızılay ve Yasemin Yazıcı da iyi niyet mesajlarıyla çiftin yeni yolculuğunu kutladı. Çiçeği burnunda nişanlıların düğün takvimi şimdiden merak konusu oldu.

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