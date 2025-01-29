Aşkın Dünkü Çocukları gala yaptı

Gösterim öncesi mutluluklarını dile getiren film ekibi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar: Sinema için söylenecek o kadar güzel şeyler var ki hayatta. Ben de bu duyguyla bu filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla birlikte olmaktan çok mutluyum. Her şeyiyle muhteşem bir film oldu. İçinde değişik duygular taşıyan, herkesin kendinden bir şey bulabileceği, herkese hitap eden, eğlendiren ve aynı zamanda hüzünlendiren bir film oldu.

Uğur Yücel: Filmde hepimizin yaşadığı bir aşk hikayesi var. Arif karakteri hayatı boyunca bir kadını bekliyor. Aşk günlük bir şey değildir, aşk gönül işidir o yüzden beklersin. Filmimiz hem aktirist filmlerine hem İtalyan filmlerine benziyor. Ünye’de de çok güzel günlerimiz geçti, ekibimiz de harikaydı.

Mehmet Özgür: Bazı senaryolar oyuncuları buluşturur, bazı senaryolar insanları buluşturur. Bu senaryo insanları buluşturan bir iş oldu. Geçmişe dair unutmaya yüz tutmuş nice naif duyguyu bu filmle hatırlayacağımızı düşünüyorum. Ben içinde bulunduğum için büyük keyif duydum.

Derya Baykal: Her zaman bu uyumu bulmak çok zordur. Herkes çok usta, çok kıymetli oyuncular. Ekip de çok güzel bir birlik oldu, bu birlik de senaryonun özüne çok uyum sağladı. Senaryo çok naif, çok güzel bira aşkı anlatıyor, çocukluğumuza götürüyor ve bizi hüzünlendiriyor. Çocukluğumuza dönüyoruz ve o çocukluk hiç bitmiyor.

Nehir Gökdemir: Hülya Avşar’a benzetilmek benim için çok onore edici. Onun gençliğine hayat vermek ve bu şampiyonlar ligi kadrosuyla birlikte olmaktan dolayı çok şanslıyım. Konservatuardan mezun olmuş kadar oldum. Genel kültürüme ve oyunculuğuma çok şey kattılar. Umarım herkes Arif ve Isabel kadar gerçek aşkı yaşar.

Burak Can: Biz genç oyuncular olarak bu kadar yıllarını vermiş usta oyuncu kadrosuyla birlikte çalışmaktan dolayı çok şanslıyım. Bu film sayesinde 70’li yılları yaşamış olduk, bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Kendi adıma bu filmde yer aldığım için çok mutluyum.

Jessica May: Benim için başka bir ülkeden gelip Türkiye’nin en önemli ustalarıyla aynı projede yer almak büyük bir onur. Örnek aldığım oyuncular ve herkesi izleyerek öğrenmeye çalışıyorum, çok teşekkür ediyorum. Hikayemiz herkesin kalbine dokunacak, sıcacık bir hikaye.

Yonca Şahinbaş: Benim filmi kabul edip oynamamın en büyük sebebi oyuncu kadrosuydu, ikinci en önemli sebebi ise senaryosuydu. Çok sıcak, çok güzel, hatırlandığında burnumuzun direğini sızlatacak durumların, ilişkilerin olduğu bir hikaye. Ünye’ye de bizi misafir ettikleri için teşekkür ederiz.

Arif ve İsabel’in unutulmaz hikâyesiyle 31 Ocak Cuma günü sinema salonlarındaki yerini alacak olan film, izleyiciyi geçmişin sıcak hatıralarına davet ediyor.

Usta isimler ile genç yetenekleri bir araya getiren yapımın kadrosunda Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender, Jessica May yer alıyor.

Filmde Herkesten Bir Parça Var

“Aşkın Dünkü Çocukları”, Ünye’den San Francisco’ya kadar uzanan, yıllarca unutulmayacak bir aşkın ve dostluğun hikâyesini anlatıyor. Arif karakteriyle Uğur Yücel, İsabel’e duyduğu hasreti ve çocukluk özlemini içinde taşıyan, yalnız, hüzünlü ve aksi bir adamı canlandırıyor. Arif’in hikâyesi, hayatına Gürcü çocuk Nodiko’nun girişiyle yeni bir yöne doğru ilerliyor. Nodiko’nun varlığı, geçmişle yeniden bağ kurmasına ve unuttuğu çocukluk ruhunu bulmasına yardımcı oluyor.

“Aşkın Dünkü Çocukları” çocukluktan gelen saf duyguların önemine vurgu yapıyor. Annesi ortadan kaybolan Nodiko’ya destek olmak için bir araya gelen “Ünye’nin Dünkü Çocukları” ekibi, orta yaşı geçmiş insanların da oyun oynayabileceğini, çocuk gibi hissedebileceğini ve yıllara meydan okuyabileceğini gösteriyor. İçindeki çocuğu kaybetmeyenler için unutulmaz bir seyir sunan film, aynı zamanda dostluk ve sevginin iyileştirici gücünü de seyirciye hatırlatmayı hedefliyor.

‘Aşkın Dünkü Çocukları’ 31 Ocak Cuma günü sinemalarda.