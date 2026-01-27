Aşkın Başkentinde Barıştılar! İrem Derici ve Melih Kunukçu’dan Paris Çıkarması

Kısa süre önce ilişkilerinde "ara verdik" açıklamasıyla hayranlarını üzen İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile krizleri geride bıraktı. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla "ayrılık" iddialarını güçlendiren çift, buzları aşkın başkenti Paris’te eritti.

Kriz Bitti, Romantizm Başladı

Geçtiğimiz günlerde ilişkileri hakkında kafa karıştıran açıklamalar yapan Derici, Koç burcu olmanın getirdiği sabırsızlıkla "İkinci plana düşünce kafam gidiyor, şu an ne olduğumuz belli değil" demişti. Ancak görünen o ki, ikili arasındaki "havada kalma" durumu, Paris uçuşuyla netlik kazandı.

Sarmaş Dolaş Pozlar: İrem Derici, Paris tatilinden Melih Kunukçu ile el ele, diz dize olduğu romantik kareleri "Paris" notuyla paylaştı.

Beğeni Yağmuru: Ayrılık bekleyen takipçileri, ünlü şarkıcının bu sürpriz paylaşımlarına kısa sürede binlerce tebrik mesajı yağdırdı.

Nişan Tarihi Bekleniyor

Ayrılık iddiaları öncesinde nişanlanacaklarını müjdeleyen çiftin, bu barışma sonrası evlilik yolundaki adımlarını hızlandırması bekleniyor. Paris tatilinin bir "ön balayı" ya da "özür seyahati" olduğu ise magazin kulislerinde şimdiden konuşulmaya başlandı.

İrem Derici’nin Olay Yaratan Sözü: "Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz."

Dediği gibi olmadı ve bu kısa mola hüsranla değil, Eyfel Kulesi manzaralı karelerle son buldu.