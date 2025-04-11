Aşkı Böyle Anlatan Olmadı: Barış Arduç'tan Duygusal Tanım

Barış Arduç, aşkı derin ve kapsamlı sözlerle tanımladı. “Aşk, ukalalık yapılmayacak kadar güçlü bir duygu” dedi.

Aşkı Böyle Anlatan Olmadı: Barış Arduç'tan Duygusal Tanım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2025 09:00

Barış Arduç Aşkı Anlattı: “Aşk Ukalalık Yapılamayacak Kadar Derin”

Başarılı oyuncu Barış Arduç, Harper’s Bazaar Arabia’nın 200’üncü özel sayısına kapak oldu. Paris’te gerçekleşen “Aşk” temalı çekimlerde poz veren Arduç, röportajda aşkı tanımlarken samimi ve içten bir yaklaşım sergiledi.

“Aşk tek bir tanıma sığmaz”

Gupse Özay’la mutlu bir evliliği olan Arduç, duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem çünkü aşk, üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz.”

Paris’te romantik çekim

Ünlü oyuncuya Paris’teki çekimlerde Ortadoğulu yıldız Razane Jammal eşlik etti. İkilinin zarif pozları, Harper’s Bazaar’ın özel sayısına damga vurdu. Arduç’un romantik tavrı ve sözleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Gupse Özay ile mutlu bir evlilik

Barış Arduç, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu ve senarist Gupse Özay ile 2020 yılında evlendi. Evlilikleri boyunca gözlerden uzak ve saygılı bir ilişki sürdüren çift, magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösteriliyor.

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