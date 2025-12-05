Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Manisa Alaşehir’de yapacağı askerlik görevi öncesinde asker tıraşı oldu. Ünlü ismin yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi : 05-12-2025 10:00

Survivor şampiyonu ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, askere gitme hazırlıklarını tamamladı. Kısa süre önce Manisa Alaşehir’de görev yapacağını açıklayan ünlü isim, teslim gününün yaklaşmasıyla birlikte asker tıraşı olarak son halini takipçileriyle paylaştı.

Yeni İmajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yarışma sonrası samimi tavırları ve enerjik kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Cemal Can Canseven, asker tıraşı olduğunu gösteren fotoğrafını yayınladı. Canseven’in yeni imajı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.

Askerlik sürecine sayılı günler kala yaptığı bu paylaşım, hayranları tarafından yoğun destek mesajları ve yorumlarla karşılandı.

Askerlik Yeri Manisa Alaşehir

Haziran ayında askere gitmesi beklenen ve hazırlıklarını hızlandıran Canseven, daha önce yaptığı açıklamada askerlik görevini nerede yapacağını da duyurmuştu:

"Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görev yapacağım. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın."

Yakın zamanda askerlik belgelerini teslim aldığını da paylaşan Canseven, bu yeni döneme dair heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

