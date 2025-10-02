“Aşk ve Yemek” filmine Görkemli Gala

Merakla beklenen ve sezonun en eğlenceli yapımlarından biri olmaya aday film, dün gece düzenlenen görkemli bir gala ile izleyicilerle ilk kez buluştu.Galaya katılan ünlü isimler arasında Furkan Palalı, Şeyma Subaşı, Melisa Tapan, Güven Kıraç, Mert Öcal, Sude Burcu Öcal, Burak Altay ve Bahar Süer gibi birbirinden tanınmış isimler yer aldı. Konuklar kırmızı halıda şıklıklarıyla göz kamaştırırken, gecenin enerjisi salona yansıdı.

İlk gösterimi yapılan film, salondaki izleyicilerden tam not aldı. Gösterim boyunca kahkahalar ve neşeli anlar eksik olmazken, film sonunda oyuncu kadrosu uzun süre ayakta alkışlandı. Seyirciler, hem eğlenceli hem de duygusal hikayesiyle “Aşk ve Yemek”e büyük ilgi gösterdi.

Filmin hikayesi, Adana’dan göç etmek zorunda kalan bir kebapçı ailesinin, yolculukları sırasında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Tokat’ta bulmasıyla başlıyor. Ailenin yeni bir hayata adım atarken yaşadığı maceralar, lezzet dolu sofralar, tatlı rekabetler ve filizlenen aşklar eşliğinde beyazperdeye taşınıyor.“Aşk ve Yemek”, içten anlatımıyla izleyicilere hem kahkahalar hem de duygusal anlar vaat ediyor. Lezzetlerin, rekabetin ve aşkın iç içe geçtiği bu samimi hikâye, sinema salonlarında sıcacık bir atmosfer yaratmayı hedefliyor.

Sosyal medyada yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük yankı uyandıran film, kısa sürede yüz binlerce izlenme alarak seyircilerden tam not toplamıştı.

Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Bülent Şakrak, Hatice Aslan, Osman Sonant, Ceren Taşçı, Emre Basalak, Yusuf Baymaz, Adnan Şahin, Gün Akıncı, Ferhat Işıktaş, Merve Özgüneş ve Oğuzhan Şener gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Romantik komedi türünde ve aile temalı olan film, yılın en keyifli sinema deneyimlerinden birini sunmaya hazırlanıyor.

“Aşk ve Yemek”, 3 Ekim itibarıyla sadece sinemalarda!