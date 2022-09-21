"Aşk ve Umut"un yayın tarihi belli oldu!

Umudun, yeniden başlamanın ve aşkın hikayesinin konu alındığı, ekrana gelen tanıtımları ile sosyal medyada da büyük beğeni kazanan dizi, 26 Eylül Pazartesi saat 16.00’da ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Aşk ve Umut’un yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta üstlenirken oyuncu kadrosunda ise; Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül),Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız) yer alıyor.

Aşk ve Umut, 26 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de…