Aşk Ve Taht Dizisinde Simay Barlas Sürprizi! Akın Akınözü ile Partner Oluyor!

Yeni televizyon sezonunun en görkemli, en iddialı ve şimdiden en çok konuşulacak tarihi prodüksiyonlarından biri olmaya aday olan dev projede taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Dönem dizilerindeki sarsılmaz başarısıyla ve dev bütçeli işleriyle tanınan yapım şirketinin büyük bir titizlikle hazırladığı izleyiciyi Anadolu Selçuklu Devleti'nin o ihtişamlı ve entrikalarla dolu günlerine götürecek olan yapımın kadrosu netleşiyor. Başrol erkek oyuncusunun açıklanmasının ardından sarayın en dişli en güçlü kadın karakterlerinden biri için de son dönemin en parlak, en gözde yıldızlarından biriyle masaya oturuldu açıkçası. Bozdağ Film'in atv ekranları için adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalıştığı yeni iddialı dizisi Aşk ve Taht'ın oyuncu seçimleri tüm hızıyla sürüyor. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi Türk televizyon tarihine damga vuran unutulmaz tarihi yapımlara imza atan Yağmur ve Durul Taylan'ın yani o meşhur Taylan Biraderler'in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin senaryosunu ise Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın gibi güçlü kalemler ortaklaşa kaleme alıyor. Tarihi gerçekliklerle ekran kurgusunun müthiş bir şekilde harmanlanacağı bu güçlü hikayede Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubad'a hayat vereceği zaten kesinleşmişti malum; işte şimdi de dizinin en kilit isimlerinden Melike Hatun karakteri için Türk sinema ve dizi sektörünün en başarılı genç isimlerinden biriyle dirsek teması kuruldu bile.

Simay Barlas Sarayın Yeni Prensesi Olmaya Yakın

Güzelliği duruşu ve özellikle dönem projelerine acayip yakışan o asil çehresiyle yapımcıların her zaman ilk tercihleri arasında yer alan genç yıldız Simay Barlas'ın projenin bu en kilit rolü için imza aşamasında olduğu kulislerden sızdı resmen. Son olarak Netflix'in büyük ses getiren İstanbul Hatırası dizisinde sergilediği performansla göz dolduran Simay Barlas eğer her şey yolunda gider ve imzalar atılırsa Alaaddin'in amcası Tuğrulşah'ın kızı Melike Hatun rolüyle karşımıza çıkacak. Güzel oyuncunun senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren çok beğendiği ve hatta karakter analizi üzerinde gizli gizli çalışmalara başladığı da gelen duyumlar arasında yer alıyor zaten. Öte yandan dizinin uluslararası bir boyuta sahip olan ve izleyicinin merakını cezbeden diğer bir gizemli kadın karakteri Prenses Destina için ise kulislerde acayip sürpriz bir gelişme yaşanıyor açıkçası. Türkiye'nin en popüler, en jön aktrislerinin adının sıklıkla geçtiği bu rol için yapım kanadı radikal ve çok cesur bir karar aldı bana göre.

Prenses Destina İçin Rota Yurt Dışına Çevrildi

Gelen son kulis bilgilerine göre Pınar Deniz, Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül ve Leyla Tanlar gibi ekranın devleşen isimleriyle de nabız yoklanan Prenses Destina rolü için şu günlerde hikayenin ruhuna daha uygun olacağı düşünülerek tamamen yabancı bir oyuncu üzerinde durulduğu yönünde ciddi duyumlar var zira. Karakterin yabancı kökenli olmasını ekranda daha inandırıcı kılmak ve projenin yurt dışı satışlarındaki o cazibesini artırmak adına yapım ekibinin doğrudan yurt dışındaki global ajanslarla temas kurduğu belirtiliyor haliyle.