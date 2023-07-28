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Aşk Mevsimi için hazırlıklar tamamlandı!

Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Duygu Sarışın'ın başrolünde yer aldığı film sete çıkmak için gün sayıyor!

Aşk Mevsimi için hazırlıklar tamamlandı!
Yayın Tarihi : 2023-07-28 17:03

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği ‘Aşk Mevsimi’nin senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker birlikte kaleme aldı. Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit ÜzümoğluDuygu Sarışın’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk Mevsimi’ için geçtiğimiz günlerde okuma provası yapıldı. Çekimleri İstanbul’da ve Bozcaada’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek film sete çıkmak için gün sayıyor.

 

Sezonun en sıcak ve romantik filmi ‘Aşk Mevsimi’ yıllara yayılan hikayesiyle kalplere dokunacak. Gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekillendiğini gösterecek, verilen kararları sorgulatacak, aşk ve mutluluğun çelişkilerini gözler önüne serecek olan film duygusal atmosferiyle sinema seyircisine unutulmaya yüz tutmuş hisleri hatırlatacak.

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