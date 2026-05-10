Aşk Hikâyesinde Yeni Perde! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı Nişanlandı

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı ilişkisi bir adım daha ilerledi. Çiftten gelen mutlu haber magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Uzun süredir birlikte olan ünlü çift ilişkilerini resmiyete taşıma yolunda önemli bir adım attı. Geçtiğimiz yıl romantik bir evlilik teklifiyle gündeme gelen çiftin, aile arasında nişanlandığı ortaya çıktı.

Mutlu gelişmeyi sosyal medya hesabında paylaşan Derya Şensoy’un kareleri kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşadılar

Magazin gündeminden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Derya Şensoy Yağız Can Konyalı çifti zaman zaman katıldıkları bazı davetlerde görüntülenebililyorlardı. Uyumları ve mutlulukları dikkat çeken sevgililer özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ediyordu.

Geçtiğimiz yıl Yağız Can Konyalı’nın yaptığı evlilik teklifi magazin kulislerinde konuşulmuş ve çiftin ilişkisini bir sonraki aşamaya taşıdığı yorumları yapılmıştı. Şimdi ise ünlü çift, ailelerinin de katıldığı özel bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Sosyal Medyada Tebrik Mesajları Yağdı

Nişan haberini sosyal medya hesabından duyuran Derya Şensoy, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri ve ünlü isimler paylaşımın altına çok sayıda kutlama mesajı bıraktı. Çiftin sade ve samimi töreni sosyal medyada da ilgi gördü.

Paylaşılan karelerde çiftin mutluluğu oldukça dikkat çekti. Şensoy'un hayranları da “çok yakışıyorsunuz” ve “mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlarla ünlü çifte destek verdi.

Sanat Dünyasının Tanınan İsimleri

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızı olarak da tanınan Derya Şensoy küçük yaşlarından itibaren sanat dünyasının aranılan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ailesiyle olduğu kadar yaptığı işlerle de adından sıklıkla söz ettiren Şensoy, son yıllarda rol aldığı başarılı projelerle de dikkat çekiyor.

Öte yandan Yağız Can Konyalı ise başarılı oyunculuğu ve yer aldığı yapımlarla genç kuşağın başarılı isimleri arasında gösteriliyor. İkilinin birlikteliği uzun süredir magazin dünyasında “örnek çift” yorumlarıyla anılıyordu.

Gözler Düğün Tarihine Çevrildi

Nişan haberi sonrası çiftin ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Henüz düğün tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da magazin kulislerinde çiftin yakın zamanda nikâh masasına oturabileceği konuşuluyor.