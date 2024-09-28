"Aşk Biter mi?"ye görkemli gala

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?" yeni sezonun ilk oyununda tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe başladı.

Aşk Biter mi?nin Zorlu PSM’de gerçekleşen prömiyerine yoğun ilgi vardı. Tiyatroseverlerin ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği oyun, izleyenlere “aşk biter mi?” sorusunu sorarken duygusal anlar yaşattı.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın oyunculuğu ile bir kez daha tam puan aldığı gecede, Aşk Biter mi ekibi, rejisiyle, metniyle, dekoruyla, müziğiyle, edebiyatımızdan aldığı etkileyici hikayeleriyle ayakta alkışlandı.

Geceye Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin, Selim Bayraktar, İsmail Demirci, Dolunay Soysert, Ahu Yağtu, Fırat Çelik, Hatice Aslan, Şebnem Dönmez, Aliye Uzunatağan, Yağız Can Konyalı, Devrim Nas, Özlem Öçalmaz gibi isimler katıldı.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian , Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor.





Etkili hikayesinin yanı sıra Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor… Serhat Yiğit'in yazdığı, Aşk Biter mi?nin seyirciyle ikinci buluşması 12 Ekim’de Zorlu PSM’de olacak.