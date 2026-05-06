Aşk Acısı mı, Yeni Proje mi? Can Yaman’ın Şaşırtan Değişimi

Kariyerine uzun süredir İtalya'da devam eden ve hem projeleri hem de özel hayatıyla uluslararası bir fenomen haline gelen Can Yaman, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Yakışıklı oyuncu, yıllardır görmeye alışık olduğumuz sakallarına veda ederek yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Aşk Hayatında Hareketli Günler

Son dönemde DJ Sara Bluma ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman, bu birlikteliği sosyal medya üzerinden resmen ilan etmişti. Ancak çiftin aşk dolu paylaşımlarının ardından gelen ayrılık haberi hayranlarını üzmüştü. Ayrılık sonrası sessizliğe bürünen Yaman, bu süreci radikal bir değişimle taçlandırdı.

Yeni İmaj, Yeni Can

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Uzun süredir imajının bir parçası olan sakallarını tamamen kesen Can Yaman'ın sinekaydı tıraşlı hali, hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri "Eski günlerine dönmüş" yorumunda bulunurken, bazıları ise sakallı halinin daha karizmatik olduğunu savundu.

"Erkenci Kuş" Dönemine Dönüş Sinyali mi?

Kariyerinde dönüm noktası olan projelere imza atan Yaman'ın bu değişikliği, yeni bir proje hazırlığı içinde olup olmadığı sorularını da beraberinde getirdi. Türkiye'den İtalya'ya uzanan başarı hikâyesinde her adımı olay olan oyuncunun yeni imajı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.