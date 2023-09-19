Asgari Ücrette Sürpriz Zam 14.036 TL Oldu! Meclis Onayladı

Senede bir kere yapılan asgari ücret zammı son iki senedir enflasyon rakamlarının hızla artması ile birlikte 2 kere yapılmaya başladı. Asgari ücretliye 2023 yılı Ocak ayında yapılan zam sonrasında 8.506 TL'ye yükselmiş ve Temmuz ARA ZAMMI yüzde 34 onayı sonrasında 11.402 TL ödenmeye başlamıştı. Asgari ücret zammı ile alakalı olarak yeni gelişmeler mevcut. Ağustos ayı enflasyon verileri de beklenenden fazla geldi. Bu da asgari ücrete yapılan zammın daha fazla artacağının işareti. Uzmanların hesaplamaları başlamış bulunmakta iken, asgari ücrete yüzde 65 zam hükümete yakın medyalar tarafından duyuruldu. İşte Ocak 2024'te asgari ücrete yapılacak zam ve detayları...

Ocak ayının gelmesine 4 aydan az bir vakit kala asgari ücretle çalışan ve asgari ücret zammı oranınca ödeme alan vatandaş asgari ücret hesaplanmalarını merakla araştırıyor. Yaklaşık 8 Milyon asgari ücretli Ocak ayında Zamlı maaş almaya başlayacak. Hükümet tarafından Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta vadeli program kapsamında enflasyon tahmini oldukça yüksek seyredeceği ortaya çıkmıştı. Buna göre asgari ücret ile birlikte sosyal destek ödemeleri içinde Ocak ayında yapılacak olan zam çok büyük önem arz ediliyor. Yapılan hesaplamaların vatandaşın refah seviyesini yükseğe taşıyacağı da belirtiliyor.

Asgari ücret tespit Komisyonu her zam öncesinde Aralık ayında toplanmaktadır. Yapılan toplantıda bir sonraki yıl için geçerli olan yeni asgari ücret tespit edilmektedir. Senelik bazda tespit edilen bu zam oranının üzerine enflasyon odaklı olarak ek zam yapılması olası durmaktadır.

Bu yıl asgari ücrete yapılan zam oranı Bir Hayli fazla

2023 yılından sonuna kadar ödenen asgari ücret 11 bin 402 TL olacağı bilinirken asgari ücret tespit kurulunun toplanması sonrasında yıllık bazda yapılması için karar verilecek. En önemli konu enflasyon verileri olurken artı refah payının da eklenmesi öngörülüyor. Uzmanların hesaplamalarına göre yıllık Enflasyonun yüzde 65 olarak açıklanması durumunda net asgari ücretin refah Payı hariç 14.036 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Bu kapsamda %65 artı refah payının da eklenceği ön görülüyor. Tabii bu zam oranının yılbaşında yürürlüğe giren net 8.506 lira olan asgari ücret tutarına yansıtılacağı konuşulurken mevcut asgari ücrete yansıtılması durumunda ise 18.813 TL'ye çıkabileceği de Uzmanlar tarafından iddia çerçevesinde yayınlanmış bulunuyor