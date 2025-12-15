Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında yaptığı çarpıcı iddialarla magazin gündemini sarsan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı "Jasmine" adlı dijital platform dizisi, müstehcen içerikleri nedeniyle RTÜK'ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) incelemesine takıldı.

Evrim Akın İddiaları Tartışılıyordu

2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisinin yıldızı Asena Keskinci, kısa süre önce Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüş, hatta anne ve babasının boşanma sebebi olarak Akın'ı işaret etmişti. Magazin dünyası bu iddiaları konuşurken, Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine hakkında şikayetler yağdı.

RTÜK: "Aile Yapımızı Hedef Alan İçerikler"

Dizinin ilk bölümünde yer alan "+18" sahnelerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi ve çok sayıda şikayet gelmesi üzerine RTÜK harekete geçti ve inceleme başlattı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dijital bir platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."

"Sorumluluğumuzu Kararlılıkla Sürdüreceğiz"

RTÜK, açıklamasının devamında, dijital mecralardaki yayınların toplumsal değerlere zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetlerini vurguladı: