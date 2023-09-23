"Asaf" dizisinde Burçin Terzioğlu'nun partnerini kim canlandıracak?

"Asaf" dizisinin çekimleri ekim ayında başlayacak. Bu 6 bölümlük diziyi yönetecek isim Özgür Önurme olacak, ve başrolde "Asaf" karakterini canlandıracak yetenekli oyuncu Cihangir Ceyhan olacak. Ceyhan, dizi boyunca bir Uber şoförünü oynayacak. Netflix, Türkiye'deki 6. yılını kutladığı özel bir etkinlikte bu diziyi duyurdu ve kadrosuna güçlü oyuncuları katmaya devam ediyor. Saadet Işıl Aksoy ve Burçin Terzioğlu'nun ardından bir başka başarılı oyuncu daha diziye katıldı.

Özellikle "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Özçelik, "Asaf" dizisinde Harun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Harun karakterinin partneri ise Sema karakterini canlandıracak olan Burçin Terzioğlu olacak. Saadet Işıl Aksoy ise Rüya karakterini dizide canlandıracak.