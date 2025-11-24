Arzum Onan’dan Estetik İtirafları: “Kandırıldım”

Bir yıldır iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşayan 53 yaşındaki oyuncu Arzum Onan, kendisine yöneltilen estetik yaptırıp yaptırmadığına dair soruları yanıtladı. Onan, botoks yaptırdığını itiraf etti. Ayrıca, geçmişte yaptırdığı bir dudak dolgusu işlemiyle ilgili kalıcı sonuç aldığını ve bu nedenle yüzüne yeni bir müdahale yapmaktan korktuğunu söyledi.

Uzun Süreli Evliliği 2023’te Bitti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. İkili, 1996 yılında evlenmişti. Fakat, 27 yıllık uzun soluklu evlilikleri 2023 yılında sona erdi. Çift, boşanma davasına el ele gelip yine el ele çıkarak medeni bir ayrılık yaşamıştı. Boşanmanın ardından Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Botoks Yaptırdığını Açıkladı, Dudak İtirafıyla Şaşırttı

53 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle her zaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Arzum Onan, dün muhabirlerin "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna açıkça yanıt verdi. Oyuncu, dişlerini sıktığını ve bu nedenle botoks yaptırdığını söyledi.

Ayrıca, geçmişte alnına botoks yapıldığını ancak hareketsiz görünümü sevmediği için artık bu işlemi yaptırmadığını belirtti. Estetiği olmadığını dile getiren Onan, geçmişte yaptırdığı bir dudak dolgusu işlemiyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. "Çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım," diyen Onan, işlemin altı ay sonra geçeceğini söylediklerini aktardı. Ancak, dolgunun kalıcı olduğunu ve erimediğini belirtti. Onan, bu durum için "Kandırıldım" ifadesini kullandı.

Kalıcı İşlem Nedeniyle Yüzüne Müdahale Ettirmeye Çekiniyor

Arzum Onan, beklediği gibi sonuçlanmayan dudak dolgusu işlemi nedeniyle travma yaşadığını ifade etti. Bu işlemden sonra, yüzüne yeniden bir müdahalede bulunmaktan kaçındığını söyledi. Onan, bu konudaki çekincesini net bir şekilde dile getirdi. "O yüzden geçmişte travmam var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum," sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı belirtti.