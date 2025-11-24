Arzum Onan’dan Estetik İtirafları: “Kandırıldım”

53 yaşındaki Arzum Onan, estetik iddialarına cevap verdi! Ünlü oyuncu botoks yaptırdığını kabul etti ve dudak dolgusunun kalıcı olup kandırıldığını söyledi.

Arzum Onan’dan Estetik İtirafları: “Kandırıldım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2025 10:20

Bir yıldır iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşayan 53 yaşındaki oyuncu Arzum Onan, kendisine yöneltilen estetik yaptırıp yaptırmadığına dair soruları yanıtladı. Onan, botoks yaptırdığını itiraf etti. Ayrıca, geçmişte yaptırdığı bir dudak dolgusu işlemiyle ilgili kalıcı sonuç aldığını ve bu nedenle yüzüne yeni bir müdahale yapmaktan korktuğunu söyledi.

 

Uzun Süreli Evliliği 2023’te Bitti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. İkili, 1996 yılında evlenmişti. Fakat, 27 yıllık uzun soluklu evlilikleri 2023 yılında sona erdi. Çift, boşanma davasına el ele gelip yine el ele çıkarak medeni bir ayrılık yaşamıştı. Boşanmanın ardından Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Botoks Yaptırdığını Açıkladı, Dudak İtirafıyla Şaşırttı

53 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle her zaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Arzum Onan, dün muhabirlerin "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna açıkça yanıt verdi. Oyuncu, dişlerini sıktığını ve bu nedenle botoks yaptırdığını söyledi.

Ayrıca, geçmişte alnına botoks yapıldığını ancak hareketsiz görünümü sevmediği için artık bu işlemi yaptırmadığını belirtti. Estetiği olmadığını dile getiren Onan, geçmişte yaptırdığı bir dudak dolgusu işlemiyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. "Çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım," diyen Onan, işlemin altı ay sonra geçeceğini söylediklerini aktardı. Ancak, dolgunun kalıcı olduğunu ve erimediğini belirtti. Onan, bu durum için "Kandırıldım" ifadesini kullandı.

Kalıcı İşlem Nedeniyle Yüzüne Müdahale Ettirmeye Çekiniyor

Arzum Onan, beklediği gibi sonuçlanmayan dudak dolgusu işlemi nedeniyle travma yaşadığını ifade etti. Bu işlemden sonra, yüzüne yeniden bir müdahalede bulunmaktan kaçındığını söyledi. Onan, bu konudaki çekincesini net bir şekilde dile getirdi. "O yüzden geçmişte travmam var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum," sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı belirtti.

Benzer Haberler
Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı
Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil” Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil”
Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
  • 25-11-2025 16:40

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
  • 25-11-2025 12:52

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
  • 25-11-2025 15:08

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı