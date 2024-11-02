Arzum Onan’dan 51. yaşında Cadılar Bayramı'na özel kutlama: “Her şey çok güzel olacak”

1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan, 51. yaşını anlamlı bir mesajla kutladı. Geçtiğimiz yıl, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayıran Onan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni yaşına dair umut dolu bir mesaj verdi.

Arzum Onan’dan 51. yaşında Cadılar Bayramı'na özel kutlama: “Her şey çok güzel olacak”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2024 10:41

Cadılar Bayramı’nda doğduğu için doğum gününü özel bir anlamla karşılayan Onan, paylaşımında, “Cadılar bayramında doğmuş biri olarak yüzüme yansıyan ışığı bir işaret kabul edip, her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum! Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Onan’ın bu mesajı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

23 yaşında Can adında bir oğlu olan Arzum Onan, kendine özgü zarafeti ve pozitif mesajlarıyla sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor. Hayranları, yeni yaşına adım atan Onan’a tebrik mesajları yağdırarak iyi dileklerini iletti.