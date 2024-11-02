Arzum Onan’dan 51. yaşında Cadılar Bayramı'na özel kutlama: “Her şey çok güzel olacak”

Cadılar Bayramı’nda doğduğu için doğum gününü özel bir anlamla karşılayan Onan, paylaşımında, “Cadılar bayramında doğmuş biri olarak yüzüme yansıyan ışığı bir işaret kabul edip, her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum! Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Onan’ın bu mesajı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

23 yaşında Can adında bir oğlu olan Arzum Onan, kendine özgü zarafeti ve pozitif mesajlarıyla sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor. Hayranları, yeni yaşına adım atan Onan’a tebrik mesajları yağdırarak iyi dileklerini iletti.