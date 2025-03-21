Arzu Yanardağ’ın Nafaka Davası: Ali Serter’e 17 Bin TL Ceza

Arzu Yanardağ, eski eşi Ali Serter’e açtığı nafaka davasını kazandı. Mahkeme, Serter’e kızı Alara için aylık 17 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

Arzu Yanardağ’ın Nafaka Davası: Ali Serter’e 17 Bin TL Ceza
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2025 16:04

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, eski eşi Ali Serter'e açtığı nafaka davasını kazandı. İstanbul Aile Mahkemesi, Serter’in kızı Alara Serter için aylık 17 bin TL nafaka ödemesi gerektiğine karar verdi. Bu önemli dava, uzun süredir devam ediyordu ve sonuç, tüm dikkatleri üzerine topladı. Mahkeme, çocuğun artan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Yanardağ’ın lehine karar verdi.

2008’de Boşandılar, Tüm Masraflar Annenin Üzerine Kaldı

Arzu Yanardağ ve Ali Serter, 2006 yılında evlenmiş ancak 2008’de boşanmışlardı. O günden sonra, Yanardağ, kızı Alara Serter’in tüm eğitim ve yaşam giderlerini tek başına karşılamak zorunda kaldı. Yanardağ, yıllardır babanın herhangi bir maddi ya da manevi desteğini görmediklerini belirterek dava açtı. Yanardağ’ın avukatı Murat Koç tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Çocuk yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir. Psikolojisi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yanardağ’ın talebinde, 35 bin TL nafaka isteği bulunuyordu. Ancak mahkeme, bu talebi kısmen kabul etti.

Mahkeme Aylık 17 Bin TL Nafakaya Hükmetti

İstanbul Aile Mahkemesi, 2 yıl süren davanın ardından, Ali Serter'in kızı Alara Serter için aylık 17 bin TL nafaka ödemesine karar verdi. Bu karar, sosyal medya ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mahkeme, Alara'nın artan eğitim masraflarını ve yaşam giderlerini göz önünde bulundurarak nafakayı belirledi.

Artan Eğitim Masrafları Etkili Oldu

Alara Serter şu an lise son sınıf öğrencisi ve eğitim masrafları her geçen yıl artıyor. Mahkeme, Alara’nın eğitim giderlerinin artması ve baba tarafından maddi desteğin sağlanmaması nedeniyle kararını verdi. Yanardağ, sunmuş olduğu belgeler ve tanık ifadeleriyle babanın uzun süredir çocuğa yardım etmediğini kanıtladı.

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