Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!

Ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşımlar

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde isimlerinden Hakan Sabancı, üç yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz hafta noktaladı. Ayrılığın ardından gündemden düşmeyen ikiliyle ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Ancak en dikkat çeken detay, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın paylaşımları oldu.

Ayrılığın perde arkası

İlişkinin sona ermesinde iki iddia öne çıktı. İlk iddiaya göre Hande Erçel’in evlilik isteğine Arzu Sabancı sıcak bakmadı. Daha önce de oğlunun bu ilişkiyi evlilikle taçlandırmasını istemediği öne sürülen Sabancı’nın tavrı, ayrılığın fitilini ateşledi. Diğer iddia ise ihanet oldu. Hakan Sabancı’nın Kanadalı model Jocelyn Chew ile ilişki yaşadığı söylense de hem Sabancı hem de Chew bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

“Cehalet” paylaşımı gündem oldu

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir söz paylaştı. “Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır” mesajı, Erçel’e bir gönderme olarak yorumlandı. Bu sözler, Hande Erçel ile yaşanan ilişkinin aile tarafından hiçbir zaman onaylanmadığı iddialarını güçlendirdi.

Yunanistan tatili ikinci mesaj mı?

Arzu Sabancı’nın paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Sabancı, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’dan fotoğraflar yayınladı. İlginç olan ise aynı otelde daha önce Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın tatil yapmış olmasıydı. Bu durum, Arzu Sabancı’nın bir kez daha Hande Erçel’e göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Magazin gündeminde ilk sırada

Henüz ayrılığın nedeni kesin olarak bilinmese de Arzu Sabancı’nın tavrı ve üst üste gelen paylaşımları magazin gündemini hareketlendirdi. Erçel cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları bu gönderileri “ikinci gönderme” olarak değerlendirdi.