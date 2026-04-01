Artweeks Istanbul Akaretler’de Yeni Bir Dönem Başlatıyor

İstanbul’un sanat takvimi, nisan ayında dikkat çeken yeni bir buluşmaya sahne oluyor. Artweeks Istanbul, yıl boyunca devam edecek “Project” serisinin ilk edisyonunu sanatseverlerle buluşturuyor. 1–15 Nisan tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de gerçekleşen bu sergi, çağdaş sanatın farklı üretimlerini tek bir çatı altında topluyor.

Bilgili Holding ana sponsorluğunda ve Bilgili Sanat desteğiyle hayata geçen proje, İstanbul’un kültür-sanat hattına süreklilik kazandırmayı hedefliyor. Bu yönüyle sergi, yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda yıl boyunca devam edecek güçlü bir sanat programının ilk adımı olarak öne çıkıyor.

Farklı Galeriler, Ortak Bir Sanat Dili

Sergi, üç önemli galeriyi aynı platformda buluşturuyor: Martch Art Project, Pi Artworks ve MERKUR. Bu güçlü birliktelik, farklı sanat pratiklerini bir araya getirerek izleyiciye çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Martch Art Project, Serdar Acar, Burak Ata, Zeynep Beler ve Mustafa Boğa’nın eserlerine yer veriyor. Pi Artworks ise Kemal Seyhan ve Nancy Atakan’ın çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor. MERKUR galerisi ise Suat Akdemir, Fatma Tülin ve Kezban Arca Batıbeki gibi önemli isimleri sergiye taşıyor.

Dolayısıyla sergi, farklı disiplinleri ve bakış açılarını bir araya getirerek güçlü bir sanat diyaloğu kuruyor.

Soyut Dilden Dokuya: Eserlerde Derinlik

Sergide yer alan eserler, malzeme ve teknik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Örneğin Kemal Seyhan’ın yağlı boya ve grafit kullanarak oluşturduğu soyut çalışmaları, yüzeyde yarattığı dokusal katmanlarla izleyiciyi içine çekiyor. Koyu altın ve kahverengi tonlarının oluşturduğu ritim, eserin derinliğini artırıyor.

Bununla birlikte Suat Akdemir’in akrilik ve kum teknikleriyle ürettiği eserler, yüzeydeki kabartmalar ve renk geçişleriyle öne çıkıyor. Damlama izleri, geometrik formlar ve kontrast renkler, izleyicide güçlü bir görsel etki bırakıyor.

Öte yandan Zeynep Beler’in “Morass” adlı çalışması, yoğun yüzeyi ve ışık yansımalarıyla dikkat çekiyor. Karanlık tonlar arasındaki sarı ve beyaz parlamalar, esere gizemli bir atmosfer kazandırıyor.

İstanbul Sanat Takviminde Yeni Bir Durak

Bu sergi, yalnızca sanatçıları bir araya getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Akaretler’in tarihi dokusunu çağdaş sanatla buluşturuyor. Böylece izleyici, hem mekânsal hem de sanatsal bir deneyim yaşıyor.

Artweeks Istanbul’un “Project” serisi, sanat üretimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yıl boyunca devam edecek program, İstanbul’un kültür-sanat sahnesine yeni bir dinamizm kazandıracak.