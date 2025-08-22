“Artık Üç Kişiyiz”: Ünlü Çiftin Büyük Mutluluğu

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown (21) ile ünlü rock müzisyeni Jon Bon Jovi’nin model oğlu Jake Bongiovi (22), ailelerini büyüttüklerini duyurdu. Çift, evlat edinme yoluyla bir kız bebek sahibi oldu.

Sosyal Medyada Müjdeyi Verdiler

2024 Mayıs ayında İtalya’da görkemli bir düğünle evlenen çift, evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden aldıkları kararla gündeme geldi. Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, mutlu haberi Instagram hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, “Bu yaz, evlat edinerek tatlı kızımızı ailemize kattık. Huzur ve mahremiyet içinde ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne başlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Artık üç kişiyiz. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi” sözleri yer aldı.

Hayranlarını Şaşırttılar

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, genç yaşlarına rağmen evlat edinme kararıyla büyük takdir topladı. Hayranları, ünlü çifte destek dolu yorumlar yaparken, sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı. Özellikle “Artık üç kişiyiz” ifadesi kısa sürede gündem oldu.

Yeni Hayatlarına Mutlulukla Başlıyorlar

Ünlü çift, ailelerine katılan kızlarıyla yeni bir hayata adım atıyor. Mahremiyetlerine önem verdiklerini belirten Millie ve Jake, bebekleriyle birlikte sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek istediklerini açıkladı. Brown’ın başarılı kariyeri ve Bongiovi’nin müzik dünyasındaki güçlü ailesi nedeniyle, çiftin özel hayatı sık sık gündeme gelse de bu kararlarıyla kalpleri fethetmeyi başardılar.