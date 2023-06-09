ARTBAT İstanbul'a geliyor!

Major & Minor organizasyonuyla 5 Mayıs'da ORA Arena'da Argy, Agents of Time, Skazi Asher Swissa ve Paige ile harika bir müzikal ve görsel şölen yaşanmıştı.

5 Mayıs ARGY etkinliğiyle söz verdikleri gibi Afterlife tarzı dev ekran ses ve ışık showlarının öncüsü olan Major+ ve Minor+ organizasyonu, ARTBAT'ta çok daha iddalı!

Sürpriz sahne ve ışık gösterileri eşliğinde dev eğlenceye hazır olun!

Günümüz Techno müziğine büyük heyecan ve farklı ritimler getiren, dünyanın her yerinde en önemli festivallerde yer alan Techno'nun en önemli temsilcisi ARTBAT!

Eğlence sektörünün sevilen ve saygın organizatörü Tayfun İkan'ın yönetiminde, Minor+ organizasyonu ve Majör+ prodüksiyonu ile 17 Haziran Cumartesi günü son yılların en heyecanlı etkinliğine şahit olabiliriz!

Afterlife tarzı konseptleri görmek ve yaşamak isteyenler sahne ve ışık gösterilerinde büyük show'a hazır olmalı!