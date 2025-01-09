Arka Sokaklar'ın yeni tanıtımı gündem yarattı!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, reytinglerde zirveye oynuyor.

Arka Sokaklar'ın yeni tanıtımı gündem yarattı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-01-2025 18:57

Efsane dizi, Türkiye gerçeklerini yansıtmaya devam ediyor. Her bölümde yeni, güncel ve dinamik hikayeleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran yapımın yeni tanıtımı gündem yarattı. Sevilen dizinin fragmanında evlat acısını yeni yaşamış Selin'in sözleri yürekleri sızlattı; "Evlat acısı başka bir şey, aldığın nefes bile boğazını kesiyor gibi hissediyorsun." Aksiyonu yüksek dizide Fikri, “Hayatımdaki en sevdiğim kişiyi öldürdüler” diyerek gözyaşlarıyla intikam yemini eder. Fikri’ye en büyük desteği silah arkadaşları verir. Ekip yine suçluların peşindedir.

“EVLAT ACISI BAŞKA BİR ŞEY”

Merakla beklenen bölümün fragmanında ekip aynı mahallede başka bir acıyla daha yüzleşir. Yanan bir gecekondudan 3 kardeşin cesetleri çıkarılır. Annenin feryatları arasında evlat acısını yeni yaşamış Selin'in sözleri yürekleri sızlatır. "Evlat acısı başka bir şey, aldığın nefes bile boğazını kesiyor gibi hissediyorsun." Arka Sokaklar her cuma saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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