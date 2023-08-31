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Arka Sokaklar'ın akıllara zarar transferi EDHO'dan geldi! Yıllardır beklenen kötü adamı oynayacak

Sevilen dizi Arka Sokaklar, Kanal D ekranları için geri dönüşünü yapıyor. D Media tarafından üstlenilen bu efsanevi yapım, yeni sezonunda izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar'ın akıllara zarar transferi EDHO'dan geldi! Yıllardır beklenen kötü adamı oynayacak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-08-2023 13:24

Yıllardır beklenen kötü adamı oynayacak!  Arka Sokaklar'ın akıllara zarar transferi EDHO'dan geldi- Sevilen dizi Arka Sokaklar, Kanal D ekranları için geri dönüşünü yapıyor. D Media tarafından üstlenilen bu efsanevi yapım, yeni sezonunda izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Mustafa Üstündağ ve Oğuz Peçe gibi başarılı oyuncuların kadroya katılacağı bu sezon, diziye taze bir soluk getirecek. Heyecanla beklenen yeni sezonun çekimleri yakında başlayacak ve izleyiciler Eylül ayında büyülü bir dünyaya adım atacaklar.

Oğuz Peçe ile Heyecan Verici Dönüş!

Uzun bir aradan sonra, Oğuz Peçe tekrar Arka Sokaklar'a dönüş yapıyor. Emre komiser karakteriyle yeniden karşımıza çıkacak olan Oğuz Peçe, performansıyla izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Diziye katacağı derinlik ve enerji ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday.

Mustafa Üstündağ'ın Sürpriz Katılımı!

Yeni sezonda kadroya katılan isimlerden biri de Mustafa Üstündağ olacak. Üstündağ, diziye yeni bir kötü adam karakteri olarak hayat verecek. Oyuncunun yetenekleri, dizinin atmosferine farklı bir boyut katacak ve izleyicileri şaşırtacak.

Tanıdık Yüzlerle Dolu Kadro!

"Arka Sokaklar" yeni sezon kadrosunda, diziyi özel kılan tanıdık yüzleri görmeye devam edeceğiz. Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Ozan Çobanoğlu gibi usta oyuncular, karakterlerine hayat vererek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecekler.

Beklenen Hikayeler ve Sürprizlerle Dolu Sezon!

Yeni sezonun yaklaşmasıyla izleyiciler, Arka Sokaklar dünyasında nelerin değişeceğine dair heyecanla spekülasyon yapıyor. Karakterlerin evrileceği, karmaşık ilişkilerin başlayacağı ve sürpriz olayların izleyiciyi şaşırtacağı bir sezon bizi bekliyor.

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