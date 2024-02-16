Arka Sokaklar'dan ünlü oyuncuya vefa

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, 18 yıldır ekranda olan polisiye dizisi Arka Sokaklar, bu kez Yeşilçam’ın usta ismi Serpil Örümcer’in sesi oldu. Depremin yıl dönümünde, deprem özel bölümü ile yüreklere dokunan dizi şimdi de Serpil Örümcer’e yardım eli uzattı.

Arka Sokaklar'dan ünlü oyuncuya vefa
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 12:03

Uzun yıllardır polisiye türündeki başarılı yapımıyla ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi, bu kez Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Serpil Örümcer'in sesi oldu. Ünlü oyuncu, yaşadığı geçim sıkıntısı hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında dizi ekibinden destek gördü ve yeni bölümde konuk oyuncu olarak yer alacak.

Yeşilçam'ın "Bayan Bacak" lakaplı ünlü oyuncusu Serpil Örümcer, yaşadığı ekonomik zorlukları ve fotoğraflarını satmak zorunda kaldığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Arka Sokaklar ekibi, Serpil Örümcer'e yardım eli uzatarak onu konuk oyuncu olarak kadroya dahil etti. Örümcer, diziye "Müjgan" karakteriyle katılacak ve izleyicilerle buluşacak.

Örümcer, kendisine sunulan rolü büyük bir mutlulukla kabul ettiğini belirterek, yıllar sonra sette olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Dizi ekibiyle çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Örümcer, yaşadığı zor günlerde bu teklifin gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Dizide "Müjgan" karakterini canlandıracak olan Serpil Örümcer, rolüyle ilgili olarak "Ev sahibesi" karakterine hayat vereceğini ve Aylin komiserin kiracısı olan "Müjgan"ın Hakan adındaki karakterden hoşlanmayışını yansıtacağını açıkladı.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, 16 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. Bu özel bölüm, Serpil Örümcer'in konuk oyuncu olarak yer alacağı ilk sahnelere de ev sahipliği yapacak.

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