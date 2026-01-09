Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Sahne

ALİ KONTROLDEN ÇIKACAK

Ekipte herkes için zor günler başlarken, Ali’nin son hedefi Rıza Baba olacak. Uzun süredir yaşadığı baskı ve çatışmalar Ali’yi dönülmez bir noktaya sürükleyecek.

RIZA BABA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Kendisine en çok destek veren isimlerden biri olan Rıza Baba’yı bıçaklayan Ali, ekibi ve izleyiciyi şoke edecek. Rıza Baba ölümle burun buruna kalırken, ekipte büyük bir sarsıntı yaşanacak.

PINAR’A GÖZALTI ŞOKU

Ali’yi koruduğu ve ona yardım ettiği gerekçesiyle Pınar, “yardım ve yataklık” suçlamasıyla gözaltına alınacak. Ekip içindeki dengeler sarsılırken, adalet ve vicdan arasındaki çizgi bir kez daha sorgulanacak.

Arka Sokaklar, tansiyonu yüksek, duygu yüklü bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.