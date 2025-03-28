Arka Sokaklar’da Flaş Ayrılık, Veda Ediyor

Kanal D’nin uzun soluklu ve fenomen dizisi Arka Sokaklar, 19 yıldır izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak diziden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Özlem Çınar, dizide Aylin karakterine hayat veriyordu. Bir süre önce diziden ayrılan oyuncu, geçtiğimiz sezon tekrar ekibe katılmıştı. Ancak, Çınar’ın hikayesinin tamamlanması nedeniyle diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Fenomen dizinin 710. bölümünde, Aylin karakterinin son kez ekranlarda olacağı ve Özlem Çınar’ın veda edeceği bildirildi.

Özlem Çınar’ın Arka Sokaklar'dan ayrılması, diziyi takip eden hayranları için büyük bir sürpriz oldu. Çınar’ın ayrılığı, dizideki önemli karakter değişimlerinden biri olarak kaydedildi.