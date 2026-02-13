Arka Sokaklar'da Aşk Nöbeti

İZLEYİCİNİN FAVORİSİ

İkilinin aksiyon dolu sahnelerin arasında aşk dolu yakınlaşmaları ve anlamlı bakışları, sanal medyada gündem oluyor. İzleyiciler, Barış ve Merve karakterleri arasındaki enerjinin oldukça doğal ve etkileyici olduğunu dile getiriyor.

SANAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞMURU

Arka Sokaklar’ın hayranları ikilinin sahnelerinde çifti sanal medyada yorum yağmuruna tutuyor. İzleyiciler, ikilinin ekran kimyasını övgü dolu sözlerle değerlendiriyor. “Bu kadar yakışan bir ikili uzun zamandır görmemiştik”, “Bakışlar her şeyi anlatıyor, çok uyumlular”, “Arka Sokaklar’a romantik bir hava geldi” şeklindeki yorumlarla beğenilerini dile getiriyor.

MERAKLA BEKLENİYOR

Barış Bozoğlu ve Merve karakterlerinin hikayesinin nasıl şekilleneceği merakla beklenirken, bu aşkın dizinin gidişatına nasıl bir yön vereceği izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasında yerini alıyor.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.