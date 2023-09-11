Arka Sokaklar 650. Bölümde Sürpriz! Mesut Komiser Yurt Dışına Tedaviye Gitmişti

Geçtiğimiz sezon Mesut Komiser siz geçen Arka Sokaklar dizisi, izlenme rekorlarını bir türlü tutturamamıştı. Kısa süren devam Arka Sokaklar şok final haberi duyulmuştu. Arka Sokaklarda şok eden gelişmeler Şevket Çoruh 650. bölümde geri dönüyor. 16 yıllık bir efsane. 17 sezonuna geçtiğimiz hafta merhaba diyen Arka Sokaklar dizisi, kalan sağlar bizimdir hesabı ile yoluna devam edecek. Cuma akşamları tekrar yayına giren Arka Sokaklar dizisi, reyting rekortmeni Yalı çapkını dizisinin karşısında ne yapacak henüz bilinmese de dizinin tek kurtarıcısının Mesut Komiser karakteri ile bilinen Şevket Çoruh olduğu sçyleniyor. Peki Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisine geri gelecek mi? Mesut Komiser Arka Sokaklar dizisi oyuncu kadrosunda yer alacak mı?

Türk televizyon tarihinin yıllara damgasını vurmuş en uzun soluklu dizisi haline gelen Arka Sokaklar dizisi 2022 yılı yeni sezonunda büyük bir şokla karşı karşıya kalmıştı. Diziyi adeta Onun için izleyen hayranları Şevket Çoruh'un ayrılışı karşısında yıkılmıştı. Mesut Komiser karakteri Elem bir şekilde diziden çıkmıştı. Yurt dışına tedavi olmaya giden Mesut Komiser için Arka Sokaklar ekibi açık kapı bırakmıştı. Son dakika gelişmelerde izleyiciyi şok edecek haberler mevcut. Peki Şevket Çoruh Arka Sokakları geri dönecek mi işte detaylar ...

2006 senesinden beri Arka Sokaklar dizisinde meşhur Mesut Komiser karakteriyle bizlerle birlikte olan Şevket Çoruh dizinin adeta en sevilen karakteridir. Izleyicilerin büyük sevgisine kazanan Mesut Komiser diziye renk katarak reytingleri yükseltmekteydi. Ancak Şevket Çoruh 2022 sezonunda dizinin başladığı Eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile ayrılığını duyurmuştu. Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı sorusunun yanıtı merakla araştırılmaktaydı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Şevket Çoruh ayrılma sebebi olarak sinema ve tiyatroya daha fazla vakit ayırmak istediğini belirtmişti. Ekibine ve Kanal D'ye teşekkür mesajı paylaşan Şevket Çoruh artık veda zamanı geldi demişti.

Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisinden ayrılması dizinin adeta sonu olurken oyuncunun hayranları da bu çok haber sonrasında diziyi izlemeyi bıraktı. Bu konuda hiçbir açıklama yapılmasa da izleyici Şevket Çoruh geri dönerse Sokaklar dizisini izleyeceklerini belirtti. O dönem Yeni projelere odaklanan Şevket Çoruh diziye dönmeyeceğini açıklamıştı. Arka Sokaklar dizisinde başlayan Ayrılık furyası reytingleri dibe çökmesi ile birlikte başlamıştı ve nihayetinde dizi final yapmadan bitirilmişti .

O dönem Mesut komiserin yerini dolduracak bir oyuncu aradıkları belirtilmişti. Ancak bulunamaması sebebiyle dizi final yolunda ilerledi. Ancak geçtiğimiz hafta tekrardan başlayan Arka Sokaklar dizisi ve Mesut komiser ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Ortaya atılan iddialarda Şevket çoruh'a 650. bölüm itibari ile sezon sonuna kadar dizide rol alması teklifinin götürüldüğü Hatta Şevket Çoruh'un da bu teklife olumlu baktığı açıklandı. Eğer ki bu iddialar doğru ise D medya ve Şevket Çoruh arasında yapılan sözleşme sonrasında Mesut komiser diziye geri dönecek