"Arka Plan" Yakalattı: Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Aşkı Belgelendi mi?

Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Mert Yazıcıoğlu, magazin dünyasını sarsan bir "detay" ile gündemde. Yakışıklı oyuncunun adı, bir süredir sahne adı M Lisa olan yükselen yıldız Melisa Gülen ile anılıyordu. Hayranlarının "sadece iddia" olarak kalmasını umduğu bu durum, bir Instagram hikayesiyle boyut değiştirdi.

O Arka Plan Hiç Yabancı Değil!

Her şey M Lisa’nın ev ortamında paylaştığı masum bir "ev keyfi" fotoğrafıyla başladı. Ancak sosyal medyanın dedektif ruhlu kullanıcıları, fotoğraftaki mobilya ve duvar detaylarını mercek altına alınca gerçek ortaya çıktı:

Ev Tanıdık Çıktı: Dikkatli takipçiler, M Lisa’nın paylaştığı karedeki evin, Mert Yazıcıoğlu’nun daha önceki paylaşımlarından bilinen evi olduğunu iddia etti.

X (Twitter) Karıştı: Bu detayın yayılmasıyla birlikte X platformunda adeta kıyamet koptu. Yazıcıoğlu hayranları, "Hemen evi tanıdık", "O koltuk Mert'in değil mi?" yorumlarıyla ortalığı yangın yerine çevirdi.

2024 Yazından Gelen Küller Yeniden Alevlendi

İkilinin adı ilk kez 2024 yazında yan yana gelmiş, yaklaşık üç ay süren gizli bir ilişki yaşadıkları öne sürülmüştü. O dönem kanıt yetersizliğinden sönen bu iddia, 2026’nın ilk ayında gelen bu "ev karesi" ile kesinleşmiş gözüyle bakılan bir aşka dönüştü.

Hayranlar Yas Tutuyor: "Kimseyle Paylaşmak İstemiyorduk"

Mert Yazıcıoğlu’nu kimselere yakıştıramayan fan kitlesi, bu yeni aşk iddiasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda en çok ikilinin tarz uyumu tartışıldı. Bir kesim "Zıt kutuplar birbirini çekmiş" derken, bir kesim ise "M Lisa'nın yükselen enerjisiyle Mert'in karizması çok yakışmış" diyerek çifte destek verdi.