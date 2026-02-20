Arif Işık Eski Formuna Dönüyor: Cem Yılmaz'ın "G4G" Hazırlığı Sosyal Medyayı Salladı.

Cem Yılmaz GORA 4 GORA filmi için spora başladı! Ünlü komedyenin Sami Hamidi eşliğindeki antrenman görüntüleri ve yeni film hazırlıkları hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 20-02-2026 18:16

Türk sinemasının efsane karakterlerinden Arif Işık, yıllar sonra yeniden uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, büyük bir heyecanla beklenen yeni filmi "GORA 4 GORA" (G4G) için hazırlıklara hız verdi. Ancak ünlü komedyen bu kez sadece senaryo üzerine değil, fiziksel formu üzerine de çalışıyor.

"Arif’e Yolluk Hazırlıyoruz"

CMXXIV gösterisindeki kilolu görüntüsüyle sosyal medyada bir hayli konuşulan 52 yaşındaki usta komedyen, eleştirilere spor salonunda yanıt verdi. Cem Yılmaz’ın spor eğitmeni Sami Hamidi, Yılmaz'ın antrenman yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Hamidi, bu değişimi şu esprili notla duyurdu:

"G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz."

GORA 4 GORA İçin Geri Sayım

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer alacağı devam filmi, serinin hayranları arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Çekimler başlamadan önce sıkı bir diyet ve antrenman programına giren Yılmaz'ın;

  • Fazla kilolarından kurtulmayı,

  • Arif Işık karakterinin enerjik haline geri dönmeyi,

  • Set kondisyonunu artırmayı hedeflediği öğrenildi.

Sosyal Medya Bu Değişimi Konuşuyor

Ünlü komedyenin spor yaptığı anlar kısa sürede viral oldu. Takipçilerinden gelen yorumlar ise hem destekleyici hem de eğlenceliydi:

  • "Arif Işık formunu bulursa uzaylılar düşünsün!"

  • "Gora 4 geliyor, hazırlanın!"

  • "Kilolar gidiyor, kahkahalar geliyor."

