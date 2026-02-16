Arda Turan’dan Canlı Yayında Romantik Sürpriz: "İyi Ki Bu Güzel Kızı Doğurmuşsunuz"

Arda Turan Aslıhan Doğan'a Sevgililer Günü'nde ne dedi? Arda Turan'ın eşinin programına bağlanarak yaptığı romantik sürpriz ve "İyi ki doğurmuşsunuz" çıkışının detayları haberimizde...

Arda Turan’dan Canlı Yayında Romantik Sürpriz:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2026 13:07

Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Aslıhan Doğan Turan’a yaptığı sürprizle ezber bozdu. 2018 yılında dünyaevine giren ve iki çocuklarıyla örnek bir evlilik sürdüren çiftten gelen bu romantik hamle, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kayınvalidesi ve Kayınpederine Teşekkür Etti

Aslıhan Doğan’ın sunduğu programa telefonla bağlanan Arda Turan, söze ilk olarak eşinin ailesine teşekkür ederek başladı. Turan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki bu güzel kızı doğurmuşsunuz."

"Özel Günleri Sevmediğimi Biliyorsun Ama..."

Normalde özel gün kutlamalarından pek hoşlanmadığını belirten ünlü isim, eşine olan duygularını tüm Türkiye’nin önünde şu samimi sözlerle dile getirdi:

"Benim sevgilim, eşim, hayat arkadaşım olmuş. Sevgilim, normalde özel günleri kutlamayı sevmediğimi biliyorsun ama bizim de Sevgililer Günümüz kutlu olsun. İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun, seni çok seviyorum karıcığım."

Sosyal Medyada "Maşallah" Yorumları

Arda Turan’ın bu romantik çıkışı, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Takipçileri, "Arda sahalardan sonra romantizmde de golü attı", "Aslıhan’ın yüzündeki mutluluk her şeye değer" ve "Örnek bir aile tablosu" yorumlarıyla çifte destek verdi.

Benzer Haberler
Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"
Berlin’de Özgü Namal Rüzgarı! Muhabirin Berlin’de Özgü Namal Rüzgarı! Muhabirin "Türkiye" Sorusuna Kapak Gibi Cevap.
Pınar Deniz’den Kalp Isıtan Paylaşım: Pınar Deniz’den Kalp Isıtan Paylaşım: "Beni Bu Havalar Mahvetti"
Kıvanç Tatlıtuğ Çamurlara Bulandı: Kıvanç Tatlıtuğ Çamurlara Bulandı: "Macera Dolu ATV Turu"
Ekin Mert Daymaz’dan Yapay Zekâ Ayarı: Ekin Mert Daymaz’dan Yapay Zekâ Ayarı: "Yetenekli Ama Tarihi Yapamamış"
Süperstar’dan 80. Yaş Mesajı: Süperstar’dan 80. Yaş Mesajı: "Varlığınız Benim İçin En Değerli Hediye"
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı:
  • 16-02-2026 11:08

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
  • 14-02-2026 11:30

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...

Serenay Aktaş’tan
  • 10-02-2026 14:33

Serenay Aktaş’tan "Yabancı Sevgili" İsyanı: "Yaş Meselesiydi, Aydınlanalım!"