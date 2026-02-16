Arda Turan’dan Canlı Yayında Romantik Sürpriz: "İyi Ki Bu Güzel Kızı Doğurmuşsunuz"

Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Aslıhan Doğan Turan’a yaptığı sürprizle ezber bozdu. 2018 yılında dünyaevine giren ve iki çocuklarıyla örnek bir evlilik sürdüren çiftten gelen bu romantik hamle, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kayınvalidesi ve Kayınpederine Teşekkür Etti

Aslıhan Doğan’ın sunduğu programa telefonla bağlanan Arda Turan, söze ilk olarak eşinin ailesine teşekkür ederek başladı. Turan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki bu güzel kızı doğurmuşsunuz."

"Özel Günleri Sevmediğimi Biliyorsun Ama..."

Normalde özel gün kutlamalarından pek hoşlanmadığını belirten ünlü isim, eşine olan duygularını tüm Türkiye’nin önünde şu samimi sözlerle dile getirdi:

"Benim sevgilim, eşim, hayat arkadaşım olmuş. Sevgilim, normalde özel günleri kutlamayı sevmediğimi biliyorsun ama bizim de Sevgililer Günümüz kutlu olsun. İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun, seni çok seviyorum karıcığım."

Sosyal Medyada "Maşallah" Yorumları

Arda Turan’ın bu romantik çıkışı, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Takipçileri, "Arda sahalardan sonra romantizmde de golü attı", "Aslıhan’ın yüzündeki mutluluk her şeye değer" ve "Örnek bir aile tablosu" yorumlarıyla çifte destek verdi.