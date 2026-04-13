Arda Kural’ın Mutluluk Gözyaşları: Sevgilisinden Romantik Doğum Günü Sürprizi!

Bir dönem ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan ve dünyaca ünlü yıldıza benzerliği nedeniyle 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, özel hayatındaki mutlu gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yaşadığı sağlık sorunları ve kariyerine verdiği uzun aranın ardından yavaş yavaş eski formuna kavuşan başarılı oyuncu, doğum gününü sevgilisiyle birlikte kutlayarak moral depoladı. Kural’ın huzurlu ve mutlu hali, onu yıllardır destekleyen hayranlarını oldukça sevindirdi.

Sağlık Sorunlarından Mutlu Günlere

Psikoz teşhisi konulduktan sonra uzun süre tedavi gören ve ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Arda Kural, zorlu geçen yılları geride bıraktı. Tedavi sürecinde zaman zaman magazin gündemine yansıyan haberlerle sevenlerini üzen oyuncu, son dönemde sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yeniden sosyal medyaya dönen ve hayatındaki pozitif değişimleri paylaşan Kural, bu değişimde en büyük destekçisinin sevgilisi olduğunu her fırsatta hissettiriyor.

Sevgilisinden Pasta Sürprizi

İlk olarak geçtiğimiz 14 Şubat'ta sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak ilişkisini resmen duyuran Arda Kural, bu kez kendi doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Sevgilisinin kendisi için hazırladığı sürpriz pasta ile duygulanan oyuncu, bu romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisini öptüğü anları takipçilerinin beğenisine sunan Kural'ın karesine, sevgilisi tarafından eklenen "İyi ki doğdun sevgilim" notu, çiftin arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayranlarından Destek Yağıyor

Arda Kural'ın bu mutlu karesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, oyuncunun geçirdiği zor dönemleri hatırlatarak "Seni böyle mutlu görmek çok güzel", "Eski günlerine dönüyorsun Arda", "Aşk sana çok yakıştı" gibi binlerce destekleyici yorumda bulundu. Bir dönemin gençlik dizilerinin vazgeçilmez ismi olan Arda Kural’ın, bu yeni ve huzurlu dönemiyle birlikte yeniden projelere dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.