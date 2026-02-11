Arda Güler ve Duru Nayman’dan Paris Çıkartması: Eyfel Önünde Aşk Pozu

Real Madrid formasıyla dünya devlerinin radarına giren millî yıldızımız Arda Güler, yoğun maç temposuna verdiği kısa molada rotayı "Aşıklar Şehri" Paris’e çevirdi. Genç yetenek, basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile Eyfel Kulesi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde romantik karelere imza attı.

Siyah Kalpli Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arda Güler, bu kez kural bozarak sevgilisiyle olan mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Eyfel Kulesi’nin önünde çekilen fotoğrafını siyah kalp emojisiyle süsleyen Güler’in paylaşımı, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Genç Çiftin Uyumu: Spor dünyasının birbirine çok yakıştırılan çifti, şık ve sade tarzlarıyla Paris sokaklarında dikkatleri üzerine çekti.

Mola Sonrası Madrid Yolculuğu: Paris tatiliyle moral depolayan Arda Güler’in, kısa tatilin ardından Real Madrid’in antrenmanlarına katılmak üzere İspanya’ya döneceği öğrenildi.

Duru Nayman Kimdir?

Arda Güler ile yaşadığı birliktelikle sık sık gündeme gelen Duru Nayman, sporcu kimliğiyle tanınıyor. Galatasaray Kadın Basketbol takımında da forma giyen 19 yaşındaki genç sporcu, Arda’nın Madrid’e transferinden bu yana yıldız futbolcuyu bir an olsun yalnız bırakmıyor.